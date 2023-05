Elemental: tre clip e uno spot dedicato al passato della Pixar

C’è molta attesa per il debutto di Elemental, nuovissima pellicola Pixar che debutterà nelle sale italiane il prossimo 21 giugno, dopo la grande accoglienza al recente Festival di Cannes. Ecco tre divertenti clip ufficiali tratte dalla pellicola, insieme a uno spot che ripercorre alcuni dei più significativi successi della storia dello Studio, che insieme a Disney ha firmato molti dei migliori film d’animazione di tutti i tempi, da Toy Story a Coco, passando per pellicole come Alla ricerca di Nemo e UP!.

Elemental, che arriverà il 21 giugno nelle sale italiane, è un lungometraggio originale, ambientato nell’iconica Element City, dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme. La storia introduce Ember, una tenace, acuta e “ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

Elemental è diretto da Peter Sohn, prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman. Elemental arriverà nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L’Appuntamento di Carl.

Nella versione italiana del film prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di Fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che in effetti sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie.

