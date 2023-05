Elemental: la critica lo definisce uno dei migliori film Pixar

Durante l’ultimo giorno del Festival di Cannes è stato proiettato in anteprima il nuovo film Pixar dal titolo Elemental, che sembra abbia conquistato la critica, che lo avrebbe definito come uno dei migliori lungometraggi animati della casa di produzione.

Secondo Matt Neglia “si tratta non solo di uno dei migliori film Pixar usciti ultimamente, ma tra le migliori produzioni uscite in assoluto per la casa di produzione. Questa è una storia d’amore veramente intelligente ed emozionante, capace di riscaldare il cuore e far piangere. Si tratta anche di un tributo toccante ai familiari immigrati”.

Significativo anche il parere di Nikki Fowler, che ha descritto Elemental “come un puro sogno. Si tratta di un film coloratissimo, con un’animazione fluida, ed una grande storia che racconta di come riuscirsi a volere bene, far uscire fuori ciò che si è, e, nel frattempo, trovare anche l’amore”.

Luke Hearfield ha parlato di un film “capace di bruciare fino a risplendere. La storia ricorda un po’ Zootropolis però con acqua e fuoco di mezzo. Ci sono dei personaggi affascinanti, scenari pieni d’immaginazione e la colonna sonora di Newman è notevole”.

Therese Lacson he definito Elemental un film “che suscita tanto amore, ma non perfetto”, mentre The Atom Review lo ha descritto come “pure magia. Scusate Toy Story, Spider-Verse e Studio Ghibli, ma c’è un nuovo re dell’animazione. Non è un cartone come altri, è il migliore film Pixar di sempre”.