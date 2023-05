Barbie: per Simu Liu la parte più difficile delle riprese è stata il fare la ceretta

Simu Liu ha di recente raccontato la sua esperienza sul set di Barbie, una produzione in cui sono avvenute diverse situazioni particolari, come i continui regali fatti da Margot Robbie a Ryan Gosling, e non solo. Simu Liu ha rivelato che la parte più difficile, almeno per lui, dei lavori sul set è stata il fatto di dover fare continumente delle cerette.

Ecco cosa ha detto:

È stato tutto incredibile, tranne la ceretta del corpo. I vari Ken dovevano presentare una carnagione uniforme, da bambola. E per farlo, dovevi sbarazzarti dei peli. Voglio dire, entro limiti ragionevoli! Ma ho dovuto fare molte cerette, e no ne avevo mai fatte prima. A parte questo, è stato incredibile. Un set meraviglioso e vibrante, che offriva molto a livello pratico. C’è stato tanto canto, danza e musica.

In precedenza Simu Liu aveva anche dichiarato di non aver mai fatto una ceretta prima di lavorare su Barbie, e per questo motivo stima “tanto quelle donne che arrivano a farne una al mese”. Barbie sarà nelle sale a luglio.