Barbie: Margot Robbie ha fatto a Ryan Gosling ogni giorno un regalo durante le riprese

Margot Robbie ha decisamente preso sul serio la parte di Barbie, considerando anche che Ryan Goslin ha rivelato come nei suoi confronti l’attrice abbia avuto un comportamento particolare durante i lavori sul set. Sembra infatti che la Robbie abbia lasciato all’interpete di Ken un regalo per ogni giorno delle riprese.

Ecco le parole di Gosling a riguardo:

Mentre stavamo girando lasciava sempre un regalo rosa con un fiocco rosa, da Barbie a Ken, Erano tutti pensieri legati alla spiaggia. Come le conchiglie di puka, o un cartello che dice ‘Prega per il surf’. Perché il lavoro di Ken è legato solo alla spiaggia. Non ho mai capito bene cosa potesse significare, ma mi sembrava che stesse cercando di aiutare Ken a capire attraverso questi doni ciò che stava facendo.