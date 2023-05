Keanu Reeves torna a suonare con i Dogstar dopo vent’anni: ecco il video

Il BottleRock Napa Valley festival ha visto, tra i suoi performer, anche il gruppo dei Dogstar, in cui è tornato a suonare in pubblico Keanu Reeves dopo vent'anni.

Il poliedrico Keanu Reeves ha messo in atto anche il proposito di tornare a suonare in pubblico: l’altro ieri si è tenuta infatti la prima reunion pubblica del suo gruppo rock, i Dogstar, presso il BottleRock Napa Valley festival. Reeves, che è bassista e voce di rinforzo, ha fondato il gruppo insieme all’amico Robert Mailhouse nel lontano 1991; gruppo a cui si sono aggiunti poi Bret Domrose e (per un breve periodo) Gregg Marc Miller, fino al 1995. La band si è sciolta nel 2002, e dopo vent’anni, nel 2022, è tornata in attività con un’esibizione privata e la registrazione di un disco, fino al nuovo show sul palco del festival californiano.

Mi è mancato suonare insieme, mi è mancato scrivere assieme, mi è mancato stare sul palco insieme. Si tratta di qualcosa che mi è sempre mancato. A un certo punto non abbiamo suonato più e mi mancava. Ma una volta che abbiamo iniziato a suonare è stato piacevole, molto positivo e creativo, quel momento in cui abbiamo detto tipo “Ok, rendiamolo realtà”.

ha dichiarato Reeves.

I Dogstar stanno anche lavorando a un nuovo album:

Penso che tutti e tra abbiamo detto “Be’, se stiamo per fare [la reunion] allora facciamo [anche] il disco”.

Disco che dovrebbe uscire quest’anno, dopo l’EP “Quattro Formaggi” e l’album “Our Little Visionary” del 1996 e “Happy Ending” del 2000.

Chiaramente Reeves non lascerà la recitazione in favore della musica, che probabilmente resterà semplicemente una passione, ma l’intenzione è quella di coltivarla, tra un set e l’altro. Ricordiamo che, attualmente, l’attore americano è associato alla commedia di Aziz Ansari Good Fortune, nonché col franchise di John Wick (di cui dovrebbe esserci un quinto episodio) e del possibile Constantine 2, probabilmente realizzato a distanza di vent’anni dall’originale. Nessuna nuova, invece, sul fronte Matrix, dopo l’insuccesso del quarto capitolo, Resurrections.

