Keanu Reeves sul possibile quinto film di John Wick e su Constantine 2

Negli ultimi giorni Keanu Reeves ha parlato di due dei titoli ai quali è più legato: stiamo parlando della saga di John Wick e di Constantine. Sul primo titolo si è espresso sulla possibilità di realizzare un quainto capitolo, mentre su Constantine 2 ha sottolineato come abbia fatto molta pressione alla Warner per la realizzazione del progetto.

Ecco le parole di Keanu Reeves sul possibile John Wick 5:

Bisognerà vedere il riscontro del pubblico, l’unico modo per poter realizzare questi film è avere le persone che apprezzano il nostro lavoro. Vedremo perciò in base a come reagirà il pubblico, spero che si possa fare.

Mentre su Constantine 2 ha affermato:

Si tratta di un ruolo che ho letteralmente adorato. Penso che il regista Francis Lawrence abbia fatto un grande lavoro. Perciò avendo amato questa parte ho cercato di chiedere se se ne potesse fare ancora un altro. Ed ho continuato a chiederlo ogni anno. E loro hanno continuato a dire di no fino ad un certo punto.

In John Wick 4, con la taglia sulla testa del personaggio protagonista che è aumentata, la sua battaglia contro la Grande Tavola lo porterà a confrontarsi con personaggi di gran potere in tutto il Mondo, da Parigi a Berlino, da New York a Osaka.

John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski (basato sui personaggi creati da Derek Kolstad) e scritto da Shay Hatten e Michael Finch, il film vede nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.

Mentre per Constantine 2 Akiva Goldsman scriverà la sceneggiatura e produrrà il progetto assieme alla casa di produzione Weed Road Pictures, e con la Bad Robot di J.J. Abrams e Hannah Minghella. I produttori esecutivi del film saranno Lorenzo DiBonaventura e Erwin Stoff.

Ecco il trailer di John Wick 4.

Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe?

Da tempo si discute anche della possibilità di vedere Keanu Reeves come interprete all’interno del Marvel Cinematic Universe. Qualche mese fa, parlando con Jimmy Kimmel, l’attore ha detto:

Penso di non essere più nerd come una volta, e sono diventato un po’ vecchio, ma da piccolo adoravo i fumetti. Quando sei ragazzino e leggi i fumetti puoi considerarti un nerd dei fumetti, ma quando hai 50 anni e leggi ancora i fumetti sei un nerd, e basta. Ed io sono un nerd. E se dovessi chiedere al me stesso di dieci anni quale personaggio Marvel mi piacerebbe interpretare direi Ghost Rider.

Intanto qui sotto vi proponiamo una news riguardo al fumetto realizzato dallo stesso Keanu Reeves lo scorso anno.