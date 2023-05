Sword of the Sea annunciato per PS5 con un trailer

Sword of the Sea è il nuovo gioco dagli autori di Abzu. Vediamo il trailer d'annuncio.

In occasione del PlayStation Showcase di questa sera, Giant Squid ha annunciato Sword of the Sea, un nuovo action adventure in arrivo su PS5. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che ci fornisce un primo sguardo sul gioco. Lo trovate qui sotto:

Come potete vedere dal filmato, il gioco richiama i colori caldi, le atmosfere e le meccaniche di Journey, titolo a cui si ispira anche Abzu. In linea con il dna ludico del team, anche questo nuovo gioco si prospetta come un’avventura sensoriale che stimola i “sensi“ e che punta a colpire la sensibilità e l’occhio interiore di chi li osserva.

Leggiamo la descrizione ufficiale offerta da Giant Squid Games per Sword of the Sea:

Tu sei il Wraith, resuscitato in un mondo desolato e incaricato di riportarlo in vita mentre esplori le rovine sommerse e le vibranti e variegate culture al suo interno. Naviga tra tombe che affondano, misteriosi relitti di navi e campi di battaglia pietrificati e riporta nel frattempo giganteschi banchi di pesci e creature. Ma attenzione: questa terra ospita anche enormi leviatani che ti ostacoleranno.

Sword of the Sea resta al momento senza una data d’uscita.