L’abitacolo del Tesla Cybertruck sarà fatto così: online le prime foto “spia”

Non deve mancare poi così tanto all’entrata in produzione dell’atteso Tesla Cybertruck, il futuristico e colossale primo pickup elettrico dell’azienda di Elon Musk. È stato annunciato più di tre anni fa, e nel frattempo la sua produzione è stata rimandata più e più volte.

In queste ore sono emerse in rete le prima foto ufficiose degli interni del veicolo. Troviamo il classico, enorme, schermo touch per l’infotainement, oltre che un inedito nuovo volante che ibrida la soluzione “yoke” introdotta sulla Tesla Model S di ultima generazione con una forma rotonda e più tradizionale.

Il parabrezza è semplicemente enorme, così come la plancia. Scherzandoci su, il sito The Verge suggerisce che gli spazi siano così enormi che una persona potrebbe tranquillamente sdraiarsi sotto il massiccio parabrezza dell’auto per prendere il sole. Ma occhio agli angoli ciechi: le giunture in acciaio coprono le estremità ai lati del parabrezza, forse con qualche complicazione quando si guida in città (soprattutto in prossimità degli attraversamenti). Rimanendo in tema: la foto mostra, in prospettiva, una persona davanti al veicolo, che è così alto che di quella persona riusciamo a vedere solamente la parte superiore del busto. “Buona fortuna bambini”, ironizza sempre The Verge.

Tra le altre cose, il nuovo volante conserva i pulsanti touch-sensitive al posto delle leve, mentre non è presente un display di fronte al conducente (dove normalmente troviamo il pannello strumenti, il tachimetro e via dicendo). Le immagini sono state condivise sul forum “Cybertruckownersclub.com”.