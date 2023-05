Final Fantasy XVI: nuovo trailer dal PlayStation Showcase 2023

Final Fantasy XVI è tornato a mostrarsi in occasione del PlayStation Showcase 2023 con un nuovo trailer.

In occasione del PlayStation Showcase 2023, Final Fantasy XVI è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, mescola sequenze di gameplay a cut scene, mostrando ancora una volta l’impronta spettacolare del titolo. Vediamo il filmato:

Purtroppo, il video non rivela informazioni sull’attesa demo del gioco. La versione di prova, ormai confermata da tempo, dovrebbe arrivare a breve per permetterci di avere un assaggio concreto delle meccaniche di gioco. Come anticipato da Naoki Yoshida negli ultimi giorni, la demo esplorerà una fase iniziale dell’avventura di gioco e più precisamente sarà ambientata negli anni della gioventù di Clive.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix ed uno dei giochi più attesi del 2023. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna.

Final Fantasy XVI sarà disponibile dal 22 giugno 2023 su PS5.