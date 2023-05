Final Fantasy XVI: la demo in arrivo sarà focalizzata sulla gioventù di Clive

A quanto pare la demo di Final Fantasy XVI, in arrivo in prossimità del lancio del gioco, si concentrerà sulla gioventù di Clive.

La demo di Final Fantasy XVI verrà rilasciata a breve su PS5, come già confermato qualche mese fa. Stando a quanto riferito da Naoki Yoshida, la versione di prova si concentrerà sulla gioventù di Clive. Come riportato sulle pagine di Gamesradar, in occasione dell’evento stampa che ha permesso a numerosi giornalisti di provare in maniera estensiva l’ultima fantasia finale, Yoshida ha rivelato che la demo mostrerà alcune fasi iniziali del gioco, che vedono protagonista un giovane Clive e quindi ambientate nel passato.

La demo di Final Fantasy XVI resta ancora senza una data d’uscita. Molto probabilmente il gioco sarà uno dei protagonisti del prossimo PlayStation Showcase del 24 maggio: il gioco è tornato a mostrarsi di recente in maniera estensiva, quindi c’è la possibilità che non venga mostrato altro gameplay, ma solo un trailer con data di uscita della demo.

In attesa di scoprire quando potremo mettere le mani sulla versione di prova del gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di Final Fantasy XVI. Abbiamo avuto modo di provare il gioco per ben 5 ore e di approfondire finalmente le meccaniche di gioco.

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5.