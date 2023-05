Google annuncia i primi Chromebook di fascia alta con GPU RTX 4050 e schermi 4K

Recentemente Google ha lanciato i primi Chromebook pensati per i videogiocatori. Non hanno una GPU dedicata, in compenso hanno tastiere RGB, schermi con refresh rate elevato e tutto quello che ti serve per giocare in cloud usando servizi come NVIDIA GeForce Now e Xbox Game Pass Ultimate. L’azienda ha annunciato di voler ulteriormente spingere in questa direzione, presentando i primi veri e propri Chromebook di fascia alta con GPU Nvidia e processori adeguati allo scopo.

Per il momento c’è solo una dichiarazione d’intenti e un lungo rapporto di 9to5Google che svela le ambizioni di Google. Ad ogni modo, i primi prodotti disponibili per il pubblico dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Per migliorare le prestazioni, Google sta lavorando per consentire l’inclusione di una scheda grafica Nvidia RTX nei Chromebook. Il progetto iniziale era basato su un prototipo interno chiamato “Draco” o “Agah“, con processori Intel di 12ª generazione (Alder Lake) e scheda grafica Nvidia RTX 3050. Tuttavia, il focus è stato spostato su un hardware più essenziale chiamato “Hades”, che sarà utilizzato nei Chromebook commerciali.

I primi Chromebook con GPU Nvidia saranno basati su processori Intel di 13ª generazione (Raptor Lake) e saranno dotati di una scheda grafica Nvidia RTX 4050. Questi Chromebook includeranno anche RAM DDR5 più recente e potrebbe essere possibile aggiornarla in futuro.

Inoltre, i Chromebook da gaming includeranno una porta USB-C che supporta lo standard “Extended Power Range” (EPR), consentendo di trasportare fino a 240 W di potenza tramite USB-C.