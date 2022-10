Google ha presentato i primi Chromebook da gaming: sfruttano il cloud di NVIDIA e Xbox

Google ha presentato i primi Chromebook per il cloud gaming – e quindi progettati funzionare con servizi come Nvidia GeForce Now, oppure Xbox Cloud Gaming.

Non dovendo riprodurre i videogiochi di ultima generazione a livello locale – ma, appunto, sfruttando il cloud – si tratta di computer che non hanno bisogno di una scheda grafica all’ultimo grido e che, pertanto, hanno un prezzo relativamente accessibile.

I computer sono stati realizzati in parnetship con Acer, ASUS e Lenovo. Google spiega che questi Chromebook hanno un design che tiene a mente le esigenze del gaming, inoltre montano un software progettato per garantire un’esperienza di gioco in cloud fluida e veloce.

I laptop in questione sono gli Acer Chromebook 516 GE, ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e Ideapad Gaming Chromebook from Lenovo. Niente scheda grafica all’avanguardia, ma in compenso c’è tutto il resto: hanno uno schermo a 120Hz ad alta risoluzione, tastiere retroilluminate con RGB, il supporto al WiFi 6 (o WiFi 6E, a seconda dei modelli) e un comparto audio all’altezza del compito.

Google spiega che tutti e tre i laptop sono stati testati indipendentemente da GameBench per certificare che siano effettivamente in grado di offrire un’esperienza d’uso d’altissimo livello quando si gioca in cloud. In condizioni ottimali sono in grado di reggere i giochi a 120 fps con una input latency inferiore agli 82ms.

I giocatori potranno accedere al servizio GeForce NOW, sfruttando l’infrastruttura basata su GPU RTX 3080 del servizio. Il catalogo del cloud gaming di Nvidia, tra gli altri, include titoli del calibro di Fortnite, Cyberpunk 2077 e Crysis 3 Remastered.

Google ha lavorato anche assieme a Microsoft, in modo da assicurare la migliore integrazione possibile con il servizio Xbox Cloud Gaming. I giocatori dovranno comunque scaricare manualmente una web app dal portale xbox.com/play.

Fin dall’inizio i nuovi Chromebook per il gaming supporteranno le tre principali piattaforme per il cloud gaming: Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna2. Con l’acquisto di uno qualsiasi dei tre laptop si riceve in omaggio tre mesi di prova ad Amazon Luna+ e NVIDIA GeForce NOW RTX3080 Tier 4.

I nuovi Acer Chromebook 516 GE, the ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e Ideapad Gaming Chromebook from Lenovo sono disponibili a partire dal mese di ottobre in alcuni mercati selezionati. Arriveranno anche in Italia, ma bisognerà aspettare un po’.

Le schede tecniche dei Chromebook da gaming, in breve

I dettagli sulle schede tecniche dei tre nuovi Chromebook per il cloud gaming sono ancora pochi. Peraltro, non sappiamo se saranno disponibili più versioni, con potenze e specifiche leggermente diverse. Ad oggi sappiamo che: