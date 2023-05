Final Fantasy XVI: l’Active Time Lore ci aiuterà a seguire meglio gli eventi della storia

Final Fantasy XVI includerà una feature molto interessante che ci permetterà di seguire passo passo e al meglio gli eventi della storia. Si tratta dell’Active Time Lore un sistema che permette di avere sempre sott’occhio le informazioni riguardanti i personaggi presenti sulla scena e le zone visitate in quel momento. Considerando che la trama di Final Fantasy XVI sarà molto profonda e strutturata, questa piacevole aggiunta tornerà sicuramente utile agli utenti per avere una panoramica più attenta sotto il profilo narrativo.

Per capirci, parliamo di un sistema simile all’X-Ray di Amazon Prime Video: in qualsiasi momento, è possibile richiamare l’Active Time Lore e questo ci fornisce le informazioni principali riguardanti ambientazioni, personaggi e tanto altro ancora. Per il resto, vi ricordiamo che a breve dovremmo finalmente ricevere la data d’uscita della demo di Final Fantasy XVI. Il gioco dovrebbe tornare a mostrarsi in occasione del PlayStation Showcase di domani e quindi con molta probabilità l’annuncio arriverà proprio in occasione dell’evento.

Intanto, vi ricordiamo che manca ormai pochissimo al lancio di Final Fantasy XVI. Il gioco arriverà il prossimo 22 giugno 2023 su PS5.

