Harry Potter – Scopri la magia in arrivo quest’estate, ecco un nuovo gameplay trailer

L’attesa è quasi conclusa: Harry Potter – Scopri la magia (attualmente un grande successo in Cina e nei pochi paesi occidentali in cui è stato operato il soft launch primaverile) sarà disponibile in tutto il mondo da quest’estate, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa. Il canale YouTube del videogioco, ad ogni modo, è sempre molto attivo, e ha pubblicato in questi giorni diversi video, tra cui, l’ultimo, annuncia appunto l’atteso lancio estivo del titolo. Vi presentiamo dunque un overview gameplay trailer, uno apposito dedicato al mercato nipponico per la pre-registrazione e un video con una singolare key art animata.

Le nazioni coinvolte nel primo lancio occidentale, al momento, sono Austria, Danimarca, Finlandia, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Sud Africa, Svezia e Svizzera, mercati più periferici della nostra area, ottimi per testare l’occidentalizzazione del titolo: il resto d’Europa, l’America e il Giappone vedranno l’arrivo del titolo quest’estate, dunque, anche se non sappiamo ancora se a scaglioni o nello stesso giorno.

Harry Potter – Scopri la magia (Harry Potter: Magic Awakened) è un gioco di ruolo story driven con la possibilità di numerosi minigiochi e combattimenti decisi tramite un sistema card game based. Potete visionare il trailer qui, mentre il sito ufficiale lo trovate a quest’indirizzo. Potete anche preiscrivervi per il lancio su Google Play per dispositivi Android a quest’indirizzo: il gioco dovrebbe arrivare anche su sistemi iOS, prima o poi.

Questa è la sinossi ufficiale:

Impara a padroneggiare la magia! Hai ricevuto l’ambito gufo di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dunque preparati ad affrontare entusiasmanti duelli magici multigiocatore in tempo reale, a visitare gli stupefacenti negozi di Diagon Alley, a svelare misteri mentre esplori le sale di Hogwarts, a giocare a Quidditch, a esplorare la Foresta Proibita e molto altro in questo nuovo gioco di ruolo con carte collezionabili!

