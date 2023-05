Paper Manzoni: il libro illustrato Disney dedicato al grande scrittore

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, Giunti-Disney ha deciso di dedicare un libro ad uno dei padri della letteratura dal titolo Paper Manzoni.

Il volume di 128 pagine, in vendita a 14,90 euro, propone il racconto illustrato e la storia a fumetti, in cui si fondono lo storytelling del fumetto e il racconto più poetico dell’autore Augusto Macchetto. I disegni sono della coppia di artisti Giada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio. Al colore, invece, c’è Andrea Cagol.

Il racconto descrive un immaginario episodio di vita di Alessandro Manzoni che, nell’infanzia, potrebbe essere stato fondamentale per creare il seme per il suo capolavoro letterario. Alessandro (Paperino) e l’amico Tonio (Paperoga) osservano una foglia che dall’albero sembra non voler proprio cadere. “Sarà magica?” si chiedono.

Il racconto si chiude con una frase presa da I Promessi Sposi: “Una delle più gran consolazioni di questa vita è l’amicizia”. La storia a fumetti è I promessi paperi, la prima e celebre parodia del romanzo I Promessi Sposi, scritta da Edoardo Segantini e disegnata da Giulio Chierchini.

