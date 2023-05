Il OnePlus Pad è ufficialmente disponibile anche in Italia

OnePlus ha annunciato che da oggi sarà possibile acquistare in Italia il OnePlus Pad e i relativi accessori. Il OnePlus Pad è disponibile su OnePlus.com nella variante Halo Green con una capacità di archiviazione di 8+128GB, al prezzo consigliato di 499 euro. Inoltre, gli utenti potranno acquistare anche gli accessori che arricchiscono il OnePlus Pad, tra cui OnePlus Stylo (al prezzo di 99 euro), OnePlus Magnetic Keyboard (al prezzo di 149 euro) e OnePlus Folio Case (al prezzo di 59 euro).

“Toumas Lampen, Responsabile strategico per l’Europa di OnePlus, ha dichiarato: “L’entusiasmo degli utenti per il nostro primo tablet, OnePlus Pad, è stato incredibile. Dopo il grande successo dei preordini, siamo lieti di renderlo finalmente disponibile in tutta Europa. Speriamo così di offrire alla nostra community un’esperienza digitale sempre migliore, grazie a un crescente ecosistema di prodotti”.

In occasione del lancio, OnePlus offre una serie di offerte e incentivi per i primi acquirenti del OnePlus Pad e dei suoi accessori. Per ogni acquisto di OnePlus Pad, gli utenti riceveranno in regalo un adattatore OnePlus SUPERVOOC 65W Type-A dal valore di 34,99 euro. Inoltre, coloro che acquistano il OnePlus Pad potranno ottenere sconti sui seguenti accessori:

OnePlus Stylo con uno sconto del 30%;

OnePlus Nord Buds 2 con uno sconto del 20%;

OnePlus Buds Pro 2 con uno sconto del 30%

OnePlus offre anche un programma di permuta, che consente ai clienti di inviare vecchi dispositivi (smartphone, tablet o smartwatch) e ottenere fino a 30 euro di bonus o 250 euro di credito istantaneo. Gli studenti possono usufruire di uno sconto del 5% sul prezzo al dettaglio del OnePlus Pad.

Le offerte saranno valide dal 18 maggio alle 11:00 (ora locale) al 18 giugno alle 10:59 (ora locale), e si applicano termini e condizioni. Potete acquistare il tablet a questo link. Segnaliamo che il sito di OnePlus supporta anche i pagamenti con Klarna, una piattaforma di BNPL che consente di dilazionare l’importo in tre rate a tasso zero, rendendo queste offerte ancora più comode e accessibili.