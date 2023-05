The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si aggiudica il perfect score su Famitsu

Voti eccellenti per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom anche su Famitsu che lo premia con un voto pari a 40/40.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom si è aggiudicato un sonoro perfect score su Famistu. La nota testata giapponese ha attribuito al gioco Nintendo una valutazione di 40/40, un punteggio ricavato da quattro 10 dati da quattro redattori diversi.

Si tratta di un altro risultato straordinario per Tears of the Kingdom che continua a macinare numeri da record e ad accumulare voti più che superlativi da parte della stampa internazionale. Quello dato da Famitsu non è ovviamente l’unico perfect score: la testata nipponica ha già premiato con un punteggio pieno anche titoli come Ghost of Tsushima, Death Stranding, Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Per i redattori di Famitsu dunque anche Tears of the Kingdom, esattamente come il suo predecessore, resta un’opera di pregevole fattura che porta a naturale evoluzione una formula ormai già ampiamente rodata ed apprezzata. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenterà diversi nuovi elementi, tra cui isole volanti ed ambientazioni totalmente inedite, che potranno essere esplorate da Link grazie alle sue nuove abilità. Il gioco si pone principalmente come un titolo capace di mettere al centro dell’esperienza la creatività degli utenti.

Grazie ai nuovi poteri di Link è possibile costruire oggetti, veicoli, macchinari e persino dei mech perfettamente funzionanti. Insomma, non c’è alcun limite a quello che è possibile creare.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.