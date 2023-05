The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un giocatore ha creato un mech perfettamente funzionante

A quanto pare in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è possibile davvero creare di tutto, persino un mech perfettamente funzionante. Lo dimostra il video che trovate qui sotto. Su Reddit, l’utente CheahNz ha pubblicato la sua creazione mostrando una delle innumerevoli possibilità creative offerte dai nuovi poteri di Link che, ricordiamo, permettono di spostare oggetti, combinarli per creare veicoli, macchinari e tanto, tanto altro ancora.

Le possibilità sono davvero tantissime. Del resto, Tears of the Kingdom nasce con l’intento di mettere al centro dell’esperienza la creatività dei giocatori e per quetso molto probabilmente nei prossimi mesi assisteremo alla creazioni di opere davvero particolari e bizzarre.

Già disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato accolto come un vero e proprio capolavoro dalla stampa internazionale e come un titolo che migliora ed evolve in ogni aspetto la formula di Breath of the Wild grazie all’introduzione di diverse novità e migliorie. Il gioco si dimostra, al termpo stesso, ache perfetto per chi non ha molta dimestichezza con la serie di Zelda: Nintendo infatti ha rivelato di aver lavorato sodo per riuscire a rendere Tears of the Kingdom un gioco in cui è “facile immergersi”, con una storia facile da comprendere ed un gameplay che può essere appreso velocemente.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora nei negozi fisici e digitali al prezzo di 69,99€.