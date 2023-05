The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è perfetto anche per i novizi, dice Nintendo

Non serve aver giocato a Breath of the Wild per godersi a pieno The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dice Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è adatto anche ai nuovi giocatori. A confermarlo è stato il producer del gioco Eiji Aonuma nel corso di una recente intervista apparsa all’interno della serie Ask the Developer di Nintendo.

Il producer ha sottolineato come Breath of the Wild o le passate esperienze con la serie non siano un requisito fondamentale per godersi a pieno l’avventura di Tears of the Kingdom. Certo chi ha avuto modo di giocare e di apprezzare Breath of the Wild noterà un certo senso di familiarità sia per quanto riguarda il mondo di gioco che le meccaniche. Aonuma però ha aggiunto che il team ha lavorato per riuscire a rendere Tears of the Kingdom un gioco in cui è “facile immergersi” e con un gameplay che può essere appreso velocemente.

Il Director di Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, ha aggiunto che il team si è assicurato che anche la storia fosse facile da comprendere sia per i nuovi giocatori che per quelli che sono già stati nella Hyrule di Breath of the Wild. Nintendo ha anche cercato di rendere le relazioni tra i personaggi “facili da capire” anche per chi non ha alcuna conoscenza di Breath of the Wild o della serie in generale. Ovviamente, anche questa volta il team ha lavorato sodo per riuscire a restituire un “nuovo senso di meraviglia” all’interno di questo mondo che resta sì fortemente familiare ma capace comunque di offrire tante novità.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.