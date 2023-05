Mal di schiena: un test online aiuta a scoprire se è cronico

Il mal di schiena è un problema diffuso che può essere causato da diverse condizioni, tra cui lesioni muscolari o problemi meccanici. Tuttavia, per una persona su cinque, soprattutto giovani tra i 20 e i 30 anni, il mal di schiena può essere un sintomo di una malattia reumatica cronica come la spondilite anchilosante. Per aiutare a determinare se il mal di schiena è di tipo cronico infiammatorio, AbbVie ha sviluppato un test di valutazione online disponibile sul sito www.nonvoltarglilaschiena.it.

L’importanza di riconoscere e trattare tempestivamente il mal di schiena cronico è stata sottolineata durante l’evento ‘Non voltargli la schiena – conoscere e comunicare la spondilite anchilosante’ a Milano. Questo evento è parte della campagna internazionale ‘Non voltargli la schiena’ (‘Don’t Turn Your Back On It’), promossa da AbbVie in collaborazione con associazioni di pazienti e specialisti di tutta Europa. Secondo il professor Francesco Ciccia, esperto di Reumatologia, quando il dolore persiste per oltre tre mesi, si può parlare di mal di schiena cronico, e i sintomi come dolori notturni o che si attenuano con il movimento richiedono una valutazione specialistica da parte di un reumatologo. Una diagnosi precoce è fondamentale per evitare danni articolari gravi e invalidanti.

Tuttavia, durante l’incontro è emerso che molti giovani ritardano a richiedere una consulenza medica a causa della mancanza di informazioni e della sottovalutazione dei sintomi. Ciò può portare a un ritardo significativo nella diagnosi corretta del mal di schiena infiammatorio, che talvolta può richiedere anche dieci anni. Questo ritardo può essere pericoloso, poiché le condizioni sottostanti possono limitare la mobilità e, nei casi più gravi, causare la fusione delle ossa della colonna vertebrale, con conseguenti dolori intensi, ridotta mobilità e danni strutturali a lungo termine, come nella spondilite anchilosante.

Pertanto, è essenziale aumentare l’informazione tra i giovani adulti per non sottovalutare i sintomi di una possibile malattia reumatica cronica. Il test di valutazione online offerto da AbbVie può essere uno strumento utile per identificare i segnali di un mal di schiena cronico di origine infiammatoria e incoraggiare le persone a cercare una valutazione specialistica tempestiva. Una maggiore consapevolezza e conoscenza possono contribuire a prevenire il protrarsi dei sintomi e a garantire un trattamento adeguato per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie reumatiche croniche.