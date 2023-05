The Bear 2: il trailer della seconda stagione della serie Disney+

Mentre negli Stati Uniti la serie The Bear 2 arriverà il 22 luglio attraverso Hulu ed Fx, in Italia la seconda stagione sarà disponibile dal 16 agosto attraverso la piattaforma streaming Disney+. Da poco è stato diffuso il trailer di The Bear 2.

Qui sotto trovate il filmato.

Nella nuova stagione i protagonisti della serie si troveranno a dare nuova luce al ristorante. La squadra inizia un viaggio di trasformazione, con ognuno costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro. Si scoprirà anche che ancora più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo, così la squadra dovrà destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Mentre i membri dello staff saranno costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team imparerà anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l’uno dell’altro.

Nel cast di The Bear 2 troviamo Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Edwin Lee Gibson, Oliver Platt and Molly Gordon in recurring roles. Bob Odenkirk, protagonista di Better Call Saul sarà una presenza speciale all’interno della produzione.