The Bear 2: annunciata la data d’uscita della seconda stagione

Ecco quando arriverà sul piccolo schermo The Bear 2, la serie TV che è uscita in Italia su Disney+.

The Bear 2 ha una data d’uscita: secondo quanto riportato dai siti d’oltreoceano, la serie TV che in Italia è arrivata su Disney+, sarà distribuita negli Stati Uniti con la sua seconda stagione il 22 giugno su Hulu. Non è ancora stato reso noto se anche nel nostro Paese la distribuzione coinciderà, anche se, fino ad ora, è spesso successo così per le produzioni targate FX.

Ecco il poster di lancio.

In The Bear 2 Carmen “Carmy” Berzatto (White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) lavorano per trasformare il loro sudicio locale in un posto di livello superiore. E mentre spogliano il ristorante fino alle sue fondamenta, ognuno dei protagonisti dovrà affrontare anche dei cambiamenti interiori importanti.

Oltre ai protagonisti Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach, nel cast della seconda stagione ci saranno anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Edwin Lee Gibson, Oliver Platt ed infine anche Molly Gordon.

