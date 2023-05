Medellín: trailer e poster dell’action comedy francese per Prime Video

Prime Video ha svelato poster e trailer internazionali di Medellín, la nuova action comedy di Franck Gastambide (Pattaya, Taxi 5, Validé), con protagonisti Gastambide, Ramzy Bedia (La Tour Montparnasse Infernale), Anouar Toubali (Pattaya), Brahim Bouhlel (Validé), Raymond Cruz (Breaking Bad), ed Essined Aponte (S.W.A.T.), nonché con la partecipazione straordinaria di Mike Tyson. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo a partire dal 2 giugno 2023.

Basato su un’idea originale di Franck Gastambide e sceneggiato dallo stesso Gastambide e Charles Van Tieghem (Validé), il film Original francese è prodotto dalla Kowloon Film di Eric Altmayer e Nicolas Altmayer. Per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di Medellín, Reda (Ramzy Bedia) ha un piano tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un’incursione in Colombia… Ma questa folle avventura andrà fuori controllo quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello Reda.

