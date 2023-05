The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom disponibile ora con l’aggiornamento di lancio 1.1.0

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile da oggi con l'aggiornamento di lancio 1.1.0.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è da oggi disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Il gioco arriva già con il primo aggiornamento scaricabile che risolver alcuni bug minori e problemi secondari. La patch 1.1.0 aggiunge il supporto per diversi linguaggi nella scelta del nome del cavallo di Link: Coreano, Cinese (semplificato) e Cinese (tradizionale) e alcuni fix aggiuntivi per rendere più piacevole il gameplay.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato accolto come un vero e proprio capolavoro dalla stampa internazionale e come un titolo che migliora ed evolve in ogni aspetto la formula di Breath of the Wild. Nintendo conferma che si tratta di un titolo perfetto anche per i novizi, quindi se non avete dimestichezza con la saga e siete comunque interessati da ciò che ha da offrire la nuova avventura di Link non avrete problemi nel godervi a pieno il gioco.

Vi ricordiamo, inoltre, che questo nuovo capitolo si svolgerà anche nei vasti cieli sopra di Hyrule. Il gioco introdurrà tutta una serie di novità, incluse diverse nuove abilità che permettono a Link di esplorare le ambientazioni in modi del tutto nuovi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora nei negozi fisici e digitali al prezzo di 69,99€.