I Cavalieri dello Zodiaco: le prime recensioni internazionali portano fino al 14% l’indice di Rotten Tomatoes

Nel nostro paese arriverà, come evento speciale, il 26, 27 e 28 giugno, ma il live action tratto da I Cavalieri dello Zodiaco sta già uscendo, con alterne fortune, in altre nazioni: in patria è stato un fiasco colossale, con una partenza in una ingloriosa ottava posizione il 28 aprile, per poi scomparire immediatamente dalla top ten, per la disperazione di Toei – che a quanto pare ha investito 60 milioni di dollari nel progetto – e la preoccupazione di Sony Pictures, distributrice internazionale dell’opera. In America Latina, tuttavia, il film sta performando benissimo, ma non è certo un mercato risolutivo su cui potersi rifare. Oggi la pellicola arriva anche nei cinema statunitensi, e se non abbiamo ancora i risultati del box-office, cominciano ad arrivare le prime recensioni di testate regolarmente registrate su Rotten Tomatoes, e il verdetto non è rassicurane.

L’audience score, al momento, è al 77%, mentre quello della critica al 20%, con dieci recensioni: otto negative, una mixed e una positiva. Nell’arco della giornata l’indice è fluttuato tra il 14% e il 24%, percentuali decisamente critiche (in tutti i sensi) ma per avere un indice davvero attendibile serviranno più recensioni, che arriveranno alla spicciolata in questi giorni: recensioni italiane non ne sono ancora state pubblicate.

Sinossi:

Tratto dal celebre anime/manga, I Cavalieri dello Zodiaco porta per la prima volta in live action la saga di Saint Seiya. Seiya, interpretato da Mackenyu, è un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro. Quando uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il proprio destino, sacrificando tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

