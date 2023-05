Gender Queer: questo fumetto è il libro più censurato negli USA da due anni

American Library Association ha stilato la lista dei libri più censurati degli Stati Uniti nel 2022, ed al suo interno risulta esserci anche il fumetto Gender Queer. Un memoir di Maia Kobabe. Questa opera è già da due anni nella lista dei libri più censurati negli Stati Uniti, divenendo praticamente il punto di vertice di questo triste elenco.

Da notare che su tredici libri segnalati, ben sette risultano essere stati censurati perché trattanti tematiche LGBTQIA+. Nella lista di quest’anno è presente anche Flamer di Mike Curato, che tratta anch’esso tematiche sull’identificazione sessuale.

In Italia Gender Queer è stato pubblicato da BeccoGiallo, che ha descritto il fumetto come “l’autobiografia intensa e catartica di Maia Kobabe, la testimonianza del suo percorso di identificazione come persona non binaria e asessuale e del coming out con la famiglia”.

Ricordiamo che in Italia un’autrice che tratta in maniera prominente questo tipo di tematiche è Fumettibrutti, che ah realizzato fino ad ora opere come P. La mia adolescenza trans e Anestesia.

Compralo su Amazon.it