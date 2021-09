Fumettibrutti: la sua trilogia diventa una serie TV

La trilogia di graphic novel scritta da Fumettibrutti con Feltrinelli Comics diventerà una serie TV sviluppata da Bim Produzione e Feltrinelli Originals.

Fumettibrutti si prepara a passare dalla carta stampata delle graphic novel allo schermo, e questo perché la sua trilogia diventerà una serie TV. Il progetto sarà realizzato da Bim Produzione e Feltrinelli Originals, con Laura Luchetti alla regia, e con la sceneggiatura di Luca Giordano e la collaborazione di Josephine Yole Signorelli, alias Fumettibrutti.

La trilogia composta da Romanzo esplicito, P. La mia adolescenza trans e Anestesia è stata pubblicata da Feltrinelli Comics tra il 2018 ed il 2020, riscuotendo consensi di pubblico e da parte della critica, ed aprendo il dibattito sulle questioni LGBTQ anche all’interno dell’ambiente degli appassionati di fumetti in Italia.

La serie TV dedicata alla trilogia di Fumettibrutti farà conoscere ancora meglio al pubblico Yole Signorelli, giovane catanese che dopo gli studi all’Accademia delle Belle Arti ha proseguito il suo percorso a Bologna, e, nel tempo, grazie alla sua attività social, si è fatta notare da Feltrinelli, ottenendo rapidamente consensi e notorietà.

Fumettibrutti ha già guadagnato un Premio Micheluzzi per la Miglior opera prima al Napoli Comicon, il Premio Cecchetto per il miglior talento emergente al Treviso Comic Book Festival, ed il Gran Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics & Games.