Facebook sta chiudendo l’app di Messenger per Apple Watch

L’app di Facebook Messenger per Apple Watch sarà interrotta alla fine di questo mese, secondo quanto dichiarato da Meta, ponendo fine alla possibilità per gli utenti di rispondere ai messaggi del servizio direttamente dal loro polso. Alcuni post condivisi sui social media mostrano uno screenshot di una notifica inviata a un piccolo gruppo di utenti nei giorni scorsi, che informava che Messenger non sarà più disponibile come app per Apple Watch dopo il 31 maggio, ma gli utenti continueranno a ricevere le notifiche di Messenger sul loro orologio.

Non tutti gli utenti dell’app hanno ricevuto la notifica, ma quando il sito Reviewgeek ha richiesto chiarimenti, un portavoce di Meta ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Le persone possono ancora ricevere le notifiche di Messenger sul loro Apple Watch, ma a partire dalla fine di maggio non potranno più rispondere direttamente dal loro orologio. Tuttavia, potranno continuare a utilizzare Messenger sul loro iPhone, desktop e sul web.”

Meta non ha fornito una motivazione per la sua decisione di interrompere l’app di Messenger per Apple Watch, introdotta nel 2015. L’app consentiva agli utenti di inviare messaggi vocali, mi piace, adesivi e altro senza dover aprire l’applicazione corrispondente sullo smartphone. Alcuni utenti su Facebook hanno suggerito che potrebbe essere perché consentire agli utenti di rispondere ai messaggi dal loro polso riduceva il tempo trascorso nell’app di Messenger sullo smartphone.