Air – La Storia del grande salto è da oggi su Prime Video

Dopo aver fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche lo scorso aprile, il film Air – La Storia del grande salto è già disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video. Da oggi, 12 maggio, gli utenti abbonati possono guardare il lungometraggio.

Ricordiamo che si tratta di un progetto realizzato da Ben Affleck e Matt Damon, che hanno, in qualche modo, ricreato il dinamico duo capace di vincere l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per Will Hunting – Genio Ribelle.

Air – La storia del grande salto racconta dello storico accordo tra la Nike e Michael Jordan stipulato nel 1984. Il film è diretto da Ben Affleck ed ha come protagonisti Matt Damon, lo stesso Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker e Viola Davis. Quest’ultima veste i panni della madre di Michael Jordan. Ad occuparsi della distribuzione del lungometraggio è stata la Warner Bros, il film è un Amazon Original.

Nel lungometraggio è presente anche la figura di Michael Jordan, anche se Ben Affleck ha scelto di non farlo mai inquadrare in volto, né di farlo parlare direttamente.