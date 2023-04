Air – La Storia del Grande Salto da oggi al cinema

06—Apr—2023 / 10:12 AM

Da oggi, 6 aprile, arriva nelle sale cinematografiche il film Air – La Storia del Grande Salto, lungometraggio che racconta dello storico accordo tra la Nike e Michael Jordan, sodalizio che ha portato alla nascita di un brand commerciale senza precedenti.

Qui sotto vi proponiamo il trailer del film.

Ben Affleck ha sottolineato come in Air non ci sarà presente Michael Jordan con un attore che lo interpreti. Il tutto è frutto di una precisa decisione, perché, secondo Affleck, l’immagine del campione NBA è così forte che un attore a vestirne i panni avrebbe avuto un effetto poco convincente sul pubblico.

Vi proponiamo qui sotto un’intervista dal canale YouTube di Gianluca Gazzoli al cast del film.

Air – La storia del grande salto è diretto da Ben Affleck ed ha come protagonisti Matt Damon, lo stesso Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker e Viola Davis. Quest’ultima vestirà i panni della madre di Michael Jordan. Ad occuparsi della distribuzione del lungometraggio è la Warner Bros.

