Little Leisure Lodge: progetto sostenibile per il campeggio di lusso

Lilelo – Little Leisure Lodge rappresenta una nuova interpretazione del concetto di glamping, un lusso sostenibile immerso nella natura. Le micro-architetture del complesso sono progettate per minimizzare l’impatto ambientale, offrendo al contempo comfort e stile. Bmi Wierer, azienda specializzata nella produzione di materiali per coperture, ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto innovativo.

Una delle caratteristiche distintive del complesso è il tetto a cappa fortemente spiovente. Questo elemento architettonico non solo conferisce un aspetto estetico unico, ma ha anche un’importante funzione pratica. Bmi Wierer ha fornito la membrana sottotegola Divoroll Biolaytec per proteggere il tetto. Questa membrana ecologica è stata scelta per le sue eccezionali qualità di impermeabilizzazione e durabilità.

Divoroll Biolaytec è una membrana sottotegola certificata ecologicamente, che utilizza materiali naturali e rinnovabili al 87%. La sua composizione, basata su bio-polietilene ricavato dalla fibra di canna da zucchero, la rende completamente riciclabile. La membrana è stata progettata con quattro strati che garantiscono un’efficace impermeabilità all’aria e al vento, consentendo al contempo una notevole traspirabilità. Inoltre, è resistente alla tensione e all’abrasione, garantendo una lunga durata nel tempo.

La scelta di utilizzare la membrana Divoroll Biolaytec riflette l’impegno di Bmi Wierer nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. La società si impegna a offrire soluzioni innovative che soddisfano i più alti standard di qualità ed efficienza, senza compromettere il benessere del pianeta.

Un esempio eccellente di come l’architettura sostenibile possa integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante. Il complesso offre un’esperienza di glamping di lusso, permettendo agli ospiti di godere della bellezza della natura senza impattare negativamente sull’ecosistema locale. La collaborazione tra Bmi Wierer e l’architetto Marco Lavit ha dato vita a un progetto che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità, aprendo la strada a un futuro in cui la costruzione di strutture eco-friendly sarà sempre più diffusa.