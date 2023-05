FIFA 23 è in arrivo ufficialmente su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play

FIFA 23 sta per approdare ufficialmente nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e di EA Play. L’arrivo del gioco sui due servizi era ormai già noto da tempo, ma mancava soltanto una data di uscita che ora è stata comunicata. Il gioco sarà disponibile per gli abbonati a partire da martedì 16 maggio 2023.

*taps mic* attention please! ✨FIFA 23✨ comes to The Playlist Next Tuesday! That will be all. pic.twitter.com/snzv9sNQJC

— EA Play (@EAPlay) May 9, 2023