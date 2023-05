Black Desert Online: il teaser trailer di Land of the Morning Light

Lo sviluppatore e distributore coreano Pearl Abyss presenta oggi un nuovo teaser trailer mondiale per Land of the Morning Light, prima espansione su larga scala per Black Desert Online nel 2023. In arrivo in Europa e Nord America a Giugno, Land of the Morning Light è un nuovo leggendario continente, gremito di dicotomie chiare e scure: fiabe morali di azione e conseguenza, personaggi adorabili e importuni, cicli diurni e notturni, e forze della Luce e dell’Oscurità.

Il nuovo trailer mostra il lato gioioso e vivace di Land of the Morning Light, contraddistinta da paesaggi mozzafiato, un’architettura tradizionale dell’epoca e una vegetazione unica, che ricorda il periodo Joseon, l’ultimo regno dinastico della Corea.

Ma dietro alla serenità della regione, si nasconde tuttavia un mistero che getta un’ombra di terrore sulla sua pacifica popolazione. Rischi mortali attendono gli Avventurieri che osano esplorare le aree più remote che si estendono oltre il fascino rurale di Land of the Morning Light. Agli Avventurieri verrà richiesto di risolvere i misteri della regione e di confrontarsi con le potenti forze che terrorizzano gli abitanti. Ulteriori dettagli intriganti sull’imminente espansione verranno svelati settimanalmente.

Per celebrare l’arrivo di Land of the Morning Light a Giugno, Pearl Abyss invita gli Avventurieri ad accedere al gioco già da ora, per godere dei vantaggi disponibili solo in questo periodo limitato. A partire da domani e fino al 7 di Giugno, i giocatori potranno ottenere fino all’equivalente di 21 giorni di Value Pack, Blessing of Kamasylve, Secret Book of Old Moon effettuando l’accesso ogni giorno. Questi oggetti forniscono svariati potenziamenti che aiutano gli Avventurieri nel loro viaggio.

Inoltre, a partire da oggi e fino al 31 Maggio, un codice coupon omaggio è disponibile per tutti gli Avventurieri. Il coupon include un animale Haetae e un Choose Your 7-day Box per un ulteriore potenziamento nel gioco.

