Twitter annuncia una nuova purga: milioni di vecchi account verranno cancellati

Il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha avvertito gli utenti del sito che probabilmente vedranno una diminuzione del numero dei loro follower perché l’azienda sta eliminando gli account che non hanno avuto “nessuna attività” per diversi anni. L’annuncio di Musk è stato abbastanza vago, quindi dovremo aspettare che Twitter annunci regole più specifiche, come ad esempio quanto tempo esattamente significa “diversi anni”.

Il suo annuncio arriva anche dopo che si è vociferato che Musk avrebbe minacciato di assegnare a un’altra azienda l’account di NPR sul sito a causa della sua inattività. NPR ha lasciato il social network dopo essere stato etichettato come “media affiliato ad uno stato”, la stessa classificazione assegnata a media privi di indipendenza giornalistica come Russia Today.

Attualmente, la pagina che spiega le policy di Twitter sugli account inattivi si limita a segnalare che per far sì che il social network consideri un account come attivo è necessario collegarsi almeno una volta ogni 30 giorni. In precedenza, le stesse linee guida richiedevano di accedere almeno una volta ogni 6 mesi. La pagina attualmente sottolinea che il social network “non è in grado di mettere a disposizione degli utenti gli handle di account non attivi”, ma sappiamo che questo cambierà molto presto.

Non troppo tempo fa, Elon Musk aveva promesso che numerosi handle (il nickname preceduto dalla ‘@’) sarebbero tornati a disposizione dei primi utenti che li avrebbero richiesti, dato che il social avrebbe presto cancellato numerosi account che non postano più nulla da diversi anni. In risposta alle lamentele di alcuni utenti, Elon Musk ha preso in considerazione l’idea di graziare gli account delle persone decedute dalla purga.