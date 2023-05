OnePlus fa una scommessa rischiosa: il suo primo pieghevole uscirà ad agosto

Secondo le voci di corridoio, OnePlus potrebbe lanciare il suo primo dispositivo pieghevole già ad agosto. La società aveva già annunciato il dispositivo al MWC 2023, promettendo un lancio nel terzo trimestre dell’anno. Molti si aspettavano una release a settembre, ma il noto leaker Max Jambor di AllAboutSamsung ha confermato su Twitter che il lancio del dispositivo pieghevole OnePlus avverrà già ad agosto.

OnePlus ha scelto di presentare il suo primo smartphone pieghevole ad agosto. Un periodo tutto fuorché facile, considerando che nello stesso periodo Samsung dovrebbe presentare i suoi prossimi dispositivi della linea Galaxy Z Fold.

Non conosciamo ancora numerose informazioni sul dispositivo, ad esempio non sappiamo quale sarà il meccanismo della cerniera scelto da OnePlus. Peraltro, in passato si era parlato di due possibili smartphone pieghevoli distinti: OnePlus V Fold e OnePlus V Flip. Nel frattempo è cambiato qualcosa? Ad agosto li vedremo entrambi o solo uno dei due?

Si presume che il dispositivo utilizzerà il chip Snapdragon 8 Gen 2, con un display da 2K come il Samsung Galaxy Z Fold 5. Il dispositivo si troverà a competere con le offerte di Samsung e Google nel settore dei dispositivi pieghevoli. Tra pochi giorni Google presenterà il suo atteso Pixel Fold, che è già stato mostrato ufficialmente solamente pochi giorni.