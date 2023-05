Lord Of War: in sviluppo il sequel del film con Nicolas Cage

Un piccolo cult dei primi anni duemila avrà un sequel: stiamo parlando di Lord of War, lungometraggio uscito nel 2005 che ha avuto come protagonisti Nicolas Cage e Jared Leto. Alla regia del nuovo progetto ci sarà ancora una volta Andrew Niccol.

La produzione del sequel di Lord of War è stata affidata a Vendôme Pictures. In questo film sequel ci sarà come altro protagonista anche Bill Skarsgård. Nella storia che è stata presentata il personaggio di Nicolas Cage, Yuri Orlov (Cage), che è il più noto trafficante d’armi del Mondo, scopre di avere un figlio, Anton (Skarsgård). I due si troveranno a rivaleggiare, con Anton che creerà un esercito di mercenari per combattere i conflitti americani in Medio Oriente. Chi prevarrà in guerra tra padre e figlio?

Andrew Niccol ha detto sul progetto: