Amazon ‘spoilera’ per sbaglio il Pixel Tablet: svelati prezzo, specifiche e molto altro

Grazie ad un’inserzione di Amazon Giappone mandata online anzitempo, conosciamo più di qualche nuovo dettaglio sull’atteso Pixel Tablet, il primo tablet prodotto da Google. Ad esempio, sappiamo che – quantomeno in Giappone – sarà disponibile per tutti a partire dal 20 giugno.

Altre specifiche importanti sono state rivelate grazie a questa fuga di notizie. Il prezzo per la versione con 128GB di memoria interna (UFS 3.1) sarà di ¥79.800 (cioè circa 600 euro), mentre il dispositivo verrà proposto nei colori Porcelain (posteriore beige con cornice bianca) e Hazel (verde/nero).

Il prodotto avrà un display LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 e una luminosità di 500 nit, inoltre supporterà lo stilo USI 2.0. La fotocamera frontale e posteriore avranno risoluzione 8MP e registreranno a 30FPS, mentre saranno presenti tre microfoni, quattro speaker, connettore USB Type-C 3.2 Gen 1 e Wi-Fi 6. La batteria integrata da 27 Wh garantirà fino a 12 ore di streaming video e saranno disponibili due opzioni di memoria interna, rispettivamente di 128GB e 256GB, abbinati a 8GB di RAM LPDDR5. Sono inoltre confermate la presenza del Tensor G2 e della tecnologia UWB.

Ricordiamo che il Pixel Tablet verrà venduto assieme ad un interessante dock di ricarica che funge da supporto per il tablet, trasformandolo in uno smart speaker / hub per la domotica simile ad un Echo Show.