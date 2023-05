The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un video ne riassume la trama in vista dell’arrivo del sequel

Nintendo ha pubblicato un video che riassume la trama di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in vista dell'ormai imminente arrivo di Tears of the Kingdom.

Nintendo ha pubblicato un nuovo video che riassume la trama di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in vista dell’arrivo di Tears of the Kingdom. Il video dura meno di 7 minuti e ripercorre le tappe principali della storia del capolavoro di Nintendo uscito nel 2017 per WiiU e Nintendo Switch. Se avete bisogno di un ripasso, trovate il video qui sotto:

Come avete visto, il video non va troppo nel dettaglio riguardo eventi e personaggi secondari. Si tratta solo di una panoramica delle sequenze chiave della storia che vi permette di non arrivare impreparati al 12 maggio. Restando in tema, vi ricordiamo che su Youtube, oltre al video riassuntivo della trama, trovate anche un concerto interamente dedicato a Breath of the Wild che in 2 ore ripropone i 50 brani della splendida colonna sonora del gioco.

Ormai manca ormai meno di una settimana all’uscita del sequel di Breath of the Wild, Tears of The Kingdom. Il gioco tornerà a mostrarsi in una presentazione di tre ore il prossimo giovedì e si concluderà con un conto alla rovescia per l’uscita del gioco, fissata per il 12 maggio.