The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, annunciato un livestream speciale per festeggiare il lancio

Nintendo si prepara a festeggiare il lancio di The The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con un evento speciale. Ecco tutti i dettagli.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà protagonista di un livestream speciale. Lo ha annunciato Nintendo of America su Twitter sottolineando che la diretta conterrà anche gameplay inediti. Il Nintendo Threehouse Live dedicato al nuovo capitolo di The Legend of Zelda durerà ben 3 ore e sarà diviso in diversi segmenti. Inizierà giovedì 11 maggio alle ore 03:45 e terminerà alle 06:45 del 12 maggio.

The livestream will include four Nintendo Treehouse: Live segments featuring gameplay from The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. Stay tuned in afterwards for more livestream content counting down to the game's release! — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2023

Il tweet specifica che sarà possibile vedere anche delle sequenze di gameplay, ma non sono stati forniti dettagli al riguardo né sulla durata né sui contenuti dei filmati. Molto probabilmente avremo modo di dare uno sguardo a delle sequenze di gameplay più estese che ci permetteranno di vedere nuovamente in azione le nuove abilità di Link, oltre a nuove ambientazioni.

Subito dopo questa live, Nintendo continuerà a mostrare altri contenuti in diretta, non meglio definiti, con un conto alla rovescia per l’uscita del gioco. Potete seguire la diretta sia dal sito ufficiale di Nintendo, che dal canale Youtube.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

