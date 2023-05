The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ecco il concerto dedicato al gioco

In attesa di Tears of the Kingdom, diamo uno sguardo a questo speciale concerto dell'Orchestra Ensemble G.A.P. dedicato all'indimenticabile Breath of the Wild.

In attesa di mettere le mani su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’orchestra sinfonica Ensemble G.A.P. ha pensato bene di rendere omaggio alla celebre serie Nintendo, realizzando uno speciale concerto dedicato all’indimenticabile Breath of the Wild. Ormai mancano pochi giorni all’arrivo della nuova avventura di Link e per rendere più dolce l’attesa non può esserci niente di meglio che lasciarsi trasportare dalle note del tema del gioco, seppur solo con la memoria, verso i paesaggi sconfinati della terra di Hyrule. Trovate il video del concerto qui sotto:

Il concerto, della durata di due ore, si è tenuto il 22 aprile 2023 al Tokorozawa Civic Cultural Centre, nella prefettura di Saitama in Giappone, Suddiviso in tre atti, questo meraviglioso concerto sinfonico ha portato sul palco oltre cinquanta brani tratti dal capolavoro Nintendo uscito su Wii U e Nintendo Switch nel marzo 2017

Siamo solo un gruppo di fan del gioco e musicisti amatori. Questa performance non è ufficiale, non siamo affiliati a Nintendo né ai possessori dei diritti delle musiche eseguite o altri”. A questo punto speriamo che non diventino il prossimo obiettivo dell’ufficio legale della casa di Kyoto, ma immaginiamo che l’orchestra non abbia nulla da temere in questo caso” – ha scritto il gruppo nella descrizione del video.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che manca meno di una settimana all’uscita del sequel di Breath of the Wild, Tears of The Kingdom. Il gioco sarà protagonista di una presentazione di tre ore il prossimo giovedì e si concluderà con un conto alla rovescia per l’uscita del gioco, fissata per il 12 maggio.