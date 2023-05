Amnesia: The Bunker,nuovo video di gameplay da 10 minuti

Amnesia: The Bunker torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay della durata di 10 minuti. Vediamo il filmato.

Amnesia: The Bunker torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay della durata di 10 minuti.Il filmato, che trovate qui sotto, ci mostra come sopravvivere alle insidie e ai pericoli che si nascondono negli oscuri tunnel in cui è ambientato il gioco. Vediamo il filmato:

Annunciato a dicembre 2022, il nuovo capitolo della serie Amnesia è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci metterà nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Il gioco è sostanzialmente un horroro con elementi sandbox, che ci permetterà di fare diverse le nostre scelte, a fronte di elementi che cambieranno a ogni partita, come gli oggetti e risorse.

Immergiti nell’esperienza horror definitiva nei panni del soldato francese Henri Clément. Con solo un revolver e una rumorosa torcia a dinamo, dovrai trovare il modo di sopravvivere approfittando delle poche risorse che troverai lungo la strada e del tuo spirito d’inventiva per costruirne di nuove. Grazie a un sistema randomizzato e imprevedibile, ogni partita sarà diversa dall’altra.

Dovrai adattare il tuo stile di gioco nel disperato tentativo di sopravvivere all’inferno con una minaccia sempre in agguato che reagisce a ogni tuo suono e movimento. Ogni decisione che prenderai avrà un effetto sugli eventi del gioco: le azioni portano conseguenze.

Amnesia: The Bunker uscirà il 23 maggio 2023 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S. Sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.