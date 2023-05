The Invincible, la demo del gioco è ora disponibile su Steam

La demo di The Invincible è ora disponibile per il download su Steam. La versione di prova consente di provare le fasi iniziali dell'avventura.

La demo di The Invincible è ora disponibile per il download su Steam. La versione di prova del gioco vi consente di provare le fasi iniziali dell’avventura, le stesse riprese nell’ultimo video di gameplay pubblicato da IGN. Potete scaricare la demo dalla pagina di The Invincible su Steam, a questo indirizzo. La demo dura circa 25 minuti.

Annunciato per la prima volta nel 2020, The invincible è un’interessante avventura fantascientifica basata sull’omonimo romanzo di Stanisław Lem. Il gioco, realizzato in Unreal Engine 5, ci porta a vestire i panni di Yasna, un’astrobiologa, che si ritrova sulla superficie del pianeta Regis III durante una delicata missione di salvataggio.

Sei un’astrobiologa altamente qualificata e arguta di nome Yasna. Rimasta invischiata in una corsa allo spazio, finisci con il tuo equipaggio sul pianeta inesplorato Regis III. Quella che doveva essere una spedizione scientifica si trasforma rapidamente in una missione di soccorso alla ricerca di alcuni compagni di squadra perduti. Segui le loro tracce, ma sappi che ogni decisione che prenderai potrà metterti in pericolo.

The Invincible sarà disponibile nel 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC.