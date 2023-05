The Invincible: video di gameplay del nuovo gioco sci-fi di Starward Industries

The Invincible torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay che ci permette di dare uno sguardo questa interessante avventura sci-fi basata sull’omonimo romanzo di Stanisław Lem. Il filmato, che trovate qui sotto, è tratto da una demo di 10 minuti messa a disposizione dal team di sviluppo e si concentra in particolare sulle fasi esplorative dell’avventura. Vediamo il filmato:

Annunciato per la prima volta nel 2020, The invincible è un avventura fantascientifica in prima persona realizzata in Unreal Engine 5 per console di nuova generazione e PC. Ideato da un team composto da ex sviluppatori di Techland e CD Projekt Red, il gioco ci porta a vestire i panni di Yasna, un’astrobiologa, che si ritrova sulla superficie del misterioso pianeta Regis III durante una missione di salvataggio. La sopravvivenza di Yasna e dell’equipaggio saranno legate alle scelte dei giocatori che dovranno esplorare il pianeta e prendere decisioni complicate e potenzialmente capaci di mettere tutti in pericolo.

Sei un’astrobiologa altamente qualificata e arguta di nome Yasna. Rimasta invischiata in una corsa allo spazio, finisci con il tuo equipaggio sul pianeta inesplorato Regis III. Quella che doveva essere una spedizione scientifica si trasforma rapidamente in una missione di soccorso alla ricerca di alcuni compagni di squadra perduti. Segui le loro tracce, ma sappi che ogni decisione che prenderai potrà metterti in pericolo.

The Invincible resta ancora privo di una data d’uscita. Il gioco resta atteso dunque per il 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC.