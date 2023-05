Star Wars Day: i video celebrativi ufficiali e le novità su Disney+

In occasione delle celebrazioni del 4 maggio relative allo Star Wars Day, i canali YouTube ufficiali della saga e di Disney+ hanno condiviso una panoramica di tutto ciò che Disney+ ha da offrire ai fan, pubblicando nel contempo anche due videomontaggi celebrativi ufficiali. Quest’anno ricorrono anche i 40 anni dall’uscita nelle sale di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, con l’iconico Jabba the Hutt, le speeder bike, l’Imperatore e gli ewok, l’ultimo capitolo della trilogia originale continua ad appassionare una nuova generazione di fan.

Come casa dedicata allo streaming di tutti i contenuti di Star Wars, i fan possono rivedere ogni momento imperdibile dell’intera Saga degli Skywalker, dalla prima entrata in scena di Luke alla battaglia finale di Rey con Kylo Ren: trovate l’elenco completo dei contenuti in questa notizia.

Vi ricordiamo che oltre alla saga cinematografica, difatti, sono disponibili in streaming originali Disney+ come Andor, Obi-Wan Kenobi e il fenomeno globale The Mandalorian. E come se non bastasse, sono in arrivo nuove serie come Ahsoka e The Acolyte. Non mancano i beniamini dell’animazione, come The Bad Batch, Star Wars: Rebels e The Clone Wars, oltre a Zen – Grogu and Dust Bunnies, il cortometraggio dello Studio Ghibli.

Tra le novità di quest’anno per il 4 maggio ci sono due primizie. La prima è Star Wars: Young Jedi Adventures, una serie animata per ragazzi. Ambientata 200 anni prima de La minaccia fantasma, durante l’epoca dell’Alta Repubblica, Star Wars: Young Jedi Adventures segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le preziose abilità necessarie per divenire Jedi lungo il cammino. La seconda novità è la nuova stagione di Star Wars: Visions, nove nuovi cortometraggi di altrettanti studi di tutto il mondo, tra cui Aardman e Triggerfish, che danno la loro visione della galassia lontana, lontana.

