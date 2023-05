Star Wars Day: ecco cosa vedere su Disney+

Oggi, 4 maggio, è lo Star Wars Day, e sulla piattaforma streaming Disney+ sono presenti tutti i contenuti adatti agli appassionati della Galassia lontana, lontana, per celebrare questa giornata, e per immergersi nell’universo di Guerre Stellari.

Proponiamo, innanzitutto, il contenuto originale Maggie Simpson in Rogue Not Quite One, un cortometraggio che mette la piccola di casa Simpson a confronto con personaggi e situazioni che omaggiano l’universo di Star Wars. Il corto è disponibile da oggi, 4 maggio.

Ecco qui sotto l’elenco di tutti i contenuti a tema Star Wars disponibili su Disney+.

Film della saga

Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977)

Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980)

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983)

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)

Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza (2015)

Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017)

Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)

Film antologici

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Serie originali Disney+

The Mandalorian S1-3

Obi-Wan Kenobi

Andor

Disney Gallery: The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Disney Gallery: The Book of Boba Fett

Sotto l’elmo: sulle orme di Boba Fett

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: Galaxy of Sounds

Dietro le quinte

L’impero dei sogni: La storia della trilogia di Star Wars

Star Wars Astronavi e veicoli

Star Wars Pianeti

Star Wars Galaxy of Sounds

Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi

Per ogni film sono disponibili anche numerose clip dietro le quinte e scene eliminate.

Animated content

Star Wars: The Clone Wars (film)

Star Wars: The Clone Wars S1-6

Star Wars: Tales of The Jedi

Star Wars: Rebels S1-4

Star Wars: Rebel Shorts

Star Wars: Visions S1-S2

Star Wars: Resistance

Star Wars: Blips

Star Wars: Forces of Destiny S1-2

Star Wars: Young Jedi Adventures

Star Wars: Young Jedi Adventures Shorts

Star Wars Vintage CollectionClone Wars 2D Micro Series

Ewoks

Droids S1-2

L’avventura degli Ewoks

Il ritorno degli Ewoks

Story of the Faithful Wookie

Zen – Grogu and Dust Bunnies

LEGO Star Wars: All-Stars

LEGO Star Wars: I racconti del droide

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures

LEGO Star Wars: Racconti spaventosi

LEGO Star Wars Summer Vacation

LEGO Star Wars Christmas Special

LEGO Star Wars: The Resistance Rises

LEGO Star Wars: Le cronache di YodaMissione su Coruscant

Alla ricercar degli Holocron

Fuga dal tempio Jedi

Scontro tra Skywalker

Duello fra Skywalker