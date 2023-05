I Simpson: il poster del cortometraggio che uscirà per lo Star Wars Day

Il 4 maggio lo Star Wars Day verrà celebrato anche dai mitici Simpson, che su Disney+ arriveranno con un cortometraggio di cui è stato appena pubblicato il poster. Il titolo del corto sarà Maggie Simpson in ‘Rogue Not Quite One.

Ecco il poster.

Nel corto ci sarà Homer che perderà temporaneamente Maggie, finita nella carrozzina volante di Grogu, e che si avventurerà in un viaggio galattico sensazionale. E poi la stessa Maggie si ritroverà nei pressi di Springfield ad affrontare lo squadrone imperiale. Il corto avrà molto a che fare con The Mandalorian.

Ricordiamo che I Simpson hanno già avuto a che fare con i personaggi di Star Wars in un precedente cortometraggio uscito su Disney+. Sulla piattaforma sono arrivati, successivamente, altri corti che hanno omaggiato il mondo Disney, quello Marvel ed anche figure della cultura popolare attuale come Andrea Bocelli e Billie Eilish.

Del resto Disney+ è divenuta la casa della famiglia Simpson per quanto riguarda lo streaming, considerando che le stagioni dell’iconico show sono disponibili fin dal lancio della piattaforma.