Ravenlok è ora disponibile su Game Pass per PC, Xbox Series X|S e Xbox One

Ravenlock, il particolare action adventure sviluppato da Cococucumber, è ora disponibile su Game Pass per PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ravenlok è disponibile a partire da oggi su Game Pass per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. L’action adventure sviluppato da Cococucumber (gli autori di Echo Generation) fa parte dei primi giochi gratis di maggio 2023 del servizio di Microsoft, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo.

Affascinante ed evocativo, Ravenlock è un avventura che fonde gli elementi di Alice nel Paese delle Meraviglie con delle atmosfere dai toni tipicamente dark. Nel gioco vestiamo i panni di una giovane ragazzina che raggiunge un mondo magico attraverso un portale apertosi in uno specchio. Qui, si ritroverà ad affrontare una strana schiera di pericoli, tra scenari fatati ma dai contorni inquietanti.

La vita di Ravenlok prende una svolta inattesa quando finisce in un regno tribolato attraversando uno specchio magico. Esplora regni fantastici, incontra personaggi folli e sconfiggi mostri oscuri per porre fine al regno del terrore della Regina Bruco. Il tuo destino ti attende in un’avventura di formazione ricca di azione.” recita la descrizione ufficiale.

Perfeziona le tue abilità in frenetici combattimenti in tempo reale e sali di livello per affrontare nemici potenti. Attacca, lancia incantesimi ed esplosioni per abbattere mostri rabbiosi e sconfiggere boss bestiali!