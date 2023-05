Google si è stufata di aspettare: il Pixel Fold si mostra nel primo video teaser ufficiale

Dopo mesi di voci e fughe di notizie, Google ha confermato l’esistenza del Pixel Fold. L’azienda ha mostrato il dispositivo pieghevole in modo ufficiale per la prima volta in un video pubblicato su Twitter e YouTube. Si prevedeva che Google avrebbe rivelato il Pixel Fold durante il Google I/O della prossima settimana. Tuttavia, come aveva già scelto di fare anche in passato, Google ha preferito anticipare l’esistenza del suo nuovo imminente dispositivo con un annuncio a sorpresa.

Come rivelato in diverse fughe di notizie, il primo telefono pieghevole di Google ha una cerniera verticale che si apre per rivelare uno schermo simile a quello di un tablet, in modo simile ai dispositivi Galaxy Fold di Samsung. Quando il Pixel Fold è chiuso, è possibile utilizzare un touchscreen più piccolo, grande come quello di uno smartphone comune.

Le voci uscite fino ad adesso suggeriscono che il Pixel Fold avrà un prezzo imponente: si parla di almeno 1700 dollari, che probabilmente verranno tradotti in 1800€. Il telefono dovrebbe essere equipaggiato con chipset Tensor G2 di Google – lo stesso presente nei dispositivi Pixel 7. Lo schermo esterno misura circa 5,8 pollici e quello interno 7,6 pollici. Per quanto riguarda la durata della batteria, i rumors suggeriscono che il Pixel Fold offra un’autonomia di circa 24 ore con un uso regolare e fino a 72 ore se è stata attivata la modalità risparmio energetico ‘estremo’.

Sono davvero pochi i dettagli del Pixel Fold che non conosciamo, ma per tutto il resto bisogna aspettare il prossimo 10 maggio. Il dispositivo verrà presentato ufficialmente dal palco del Google I/O 2023.