Armored Core VI: Fires of Rubicon, preordine Amazon della Launch Edition disponibile

Tramite Amazon è ora possibile fare il preordine della Launch Edition di Armored Core VI: Fires of Rubicon. La data di uscita è fissata per il 25 agosto 2023 e il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che su PC. Il prezzo è 69.99€. Potete effettuare il preordina cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Launch Edition di Armored Core VI: Fires of Rubicon include il gioco, una confezione speciale, 3 cartoline illustrate, un poster ed un set da 45 adesivi. Potete vedere i dettagli nell’immagine che trovate in apertura.