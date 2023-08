Armored Core 6: Fires of Rubicon, nuovo trailer live action con Karl Urban

In occasione del suo arrivo nei negozi, Armored Core 6: Fires of Rubicon è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer live action con protagonista Karl Urban.

Armored Core 6: Fires of Rubicon è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in live action in occasione della Gamescom 2023. Il filmato, con protagonista Karl Urban, celebra il lancio del gioco che è stato accolto dalla critica con voti più che postivi.

Ho già visto gente come te: un altro cane a caccia della preda”, dice l’attore nel video. “Magari sei qui per la gloria o per i soldi, ma in ogni caso non sarà una passeggiata. Tuttavia in Armored Core potresti avere una possibilità di farcela.”

Karl Urban, la star di The Boys, dà dunque il benvenuto a tutti quei giocatori che vorranno salire a bordo dei colossi d’acciaio per dare inizio ad un’avventura fatta di rocamboleschi combattimenti, sparatorie e spettacolari esplosioni.

Il nuovo Armored Core segna un grande ritorno per la saga con i robottoni targata FromSoftware. Nella nostra recensione di Armored Core 6: Fires of Rubicon vi abbiamo spiegato che “Siamo sicuramente di fronte al miglior Armored Core di sempre, sia per gameplay che per struttura, trama e tecnica, e probabilmente questo è il massimo che ci si può aspettare da un “souls con i mecha”, ma Armored Core VI: Fires of Rubicon rimane un’esperienza pensata per e godibile dai fan storici della saga. ”